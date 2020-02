Coronavirus : des patients hospitalisées à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble

De nouveaux cas de Coronavirus ont été détectés en France. Cinq personnes ont été hospitalisées à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne.

Selon Le Dauphine Libéré, "cinq nouveaux cas de Coronavirus ont été confirmés en France", annonce la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ils ont été hospitalisés dans la nuit de vendredi à samedi à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne ainsi que six de leurs proches. Parmi les personnes contaminées, quatre adultes et un enfant, toutes citoyens britanniques. Leur état de santé ne présente "aucun signe de gravité" selon la ministre de la Santé.

Un chalet en Haute-Savoie

Ces cas se regroupent autour d'un cas initial, un Britannique de retour de Singapour, ayant séjourné dans un chalet en Haute-Savoie aux Contamines-Montjoie.

La ministre de la Santé a annoncé l'ouverture d'un numéro pour répondre aux questions des personnes "directement concernées par ce nouveau cas", le 0 800 100 379.

Selon France 3, quatre personnes sont hospitalisées à Lyon à l’hôpital de la Croix-Rousse, dont un enfant. Deux cas porteurs du coronavirus, ont été confirmés.