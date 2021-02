Coronavirus : circulation du virus en hausse et inquiétude à Nice, le point à Lyon

La circulation du virus est importante dans les Alpes-Maritimes et un reconfinement local a été envisagé. Quelle est la situation à Lyon ce lundi matin, jour de rentrée scolaire ?

Pendant de longues semaines, fin octobre et au mois de novembre, la région Auvergne-Rhône-Alpes était la plus touchée par la circulation du virus. Notamment dans les trois départements suivant : le Rhône, la Loire et l'Isère. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'autres régions sont beaucoup plus touchées, actuellement, qu'AURA. Notamment PACA et le département des Alpes-Maritimes.

La circulation du virus à un instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire. D'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au jeudi 18 février, le taux d'incidence est de 179 en moyenne (-8 en six jours) dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (-51 en 25 jours). Les chiffres de Santé publique France prennent en compte la période du vendredi 12 février au jeudi 18 février. Ce taux d'incidence, actuellement donc inférieur à 200 dans la région, était supérieur à 800 pendant deux semaines début novembre...

A titre de comparaison, il est actuellement de 556 dans les Alpes-Maritimes et de 331 dans les Bouches-du-Rhône.