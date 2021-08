Coronavirus : augmentation des hospitalisations et en réanimation, le point dans les HCL à Lyon ce mardi

Le nombre de patients admis à l'hôpital et en réanimation, des suites du covid-19, est en hausse dans les Hospices civils de Lyon. Toutefois, pour l'instant, on est encore très loin des pics des 1ères, 2e ou encore 3e vagues.

104 patients sont hospitalisés des suites du covid-19 ce mardi 10 août dans les Hospices civils de Lyon (HCL). Contre 78 il y a trois jours. Sur ces 104 patients, 44 sont en réanimation, contre 40 trois jours plus tôt.

Dans le territoire de Lyon (établissements du Rhône + CH Bourgoin + CV Vienne), 301 patients sont en tout hospitalisés des suites du covid-19 ce mardi 10 août, contre 241 il y a trois jours. Sur ces 301 patients, 70 sont en réanimation, contre 61 trois jours plus tôt.

Au plus fort de la 1ère vague, 152 patients étaient en réanimation dans les HCL, 172 au plus fort de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e. 44 donc, pour le moment, aujourd'hui.