Coronavirus : après Lyon, Villeurbanne ferme aussi tous ses parcs et jardins

A son tour, la ville de Villeurbanne ferme tous ses parcs et jardins. "Les parcs et jardins de Villeurbanne étaient jusqu’à présent restés ouverts (jusqu'à vendredi) pour une utilisation permettant uniquement les déplacements brefs et les pratiques sportives individuelles telles que le jogging. Néanmoins, les consignes sanitaires, d'éloignement et de distanciation sociale n’ont pas été respectées par tous, avec le constat de nombreux regroupements qui ont nécessité, à plusieurs reprises, une évacuation par la police municipale", explique la mairie de Villeurbanne dans un communiqué vendredi après-midi.