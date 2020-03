Coronavirus à Lyon : vers une interdiction des marchés ?

La ville de Lyon qui compte de nombreux marchés pourrait être concernée par certaines fermetures en cas de foule trop nombreuse.

Faisant partie des secteurs essentiels étant toujours autorisés, les marchés pourraient être finalement interdits. En tout cas les plus gros. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les marchés “où l'on voit des foules et qui ont beaucoup d’étals” seront “amenés à fermer”, a-t-il déclaré sur LCI tout en précisant que “les marchés où on va chercher à manger doivent pouvoir continuer de fournir de la nourriture aux personnes”. Seuls sont concernés par les fermetures “ceux où l'on voit des foules […] et où il y a autre chose que de l'alimentaire”.

Et d'ajouter : “À mesure que l'on constate qu'il y a des contacts rapprochés des gens dans la rue, nous sommes amenés à prendre des décisions. Ce sont les préfets qui ont autorité pour prendre ces décisions de fermeture”. Le ministre a précisé que l'État allait “intervenir partout pour faire respecter une distance d'un mètre entre les personnes”.