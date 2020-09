Coronavirus à Lyon : une école de Villeurbanne reste ouverte malgré un personnel positif au COVID-19

(Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Un agent municipal de l'école Emile Zola de Villeurbanne, près de Lyon, a été testé positif au coronavirus. L'école reste malgré tout ouverte, avec quelques aménagements pour la semaine prochaine.

Ce vendredi 11 septembre, la ville de Villeurbanne annonce qu'un agent municipal de l'école Emile Zola a été testé positif au coronavirus. Des personnels de la ville et de l'Education nationale ont d'ores et déjà été mis en quatorzaine en tant que cas contacts. Les élève, eux, ne sont pas considérés comme cas contacts.

L'école reste donc ouverte, avec un fonctionnement allégé. L'accueil périscolaire du matin et du soir est suspendu pour toute la semaine prochaine. L'organisation de la cantine n'est plus possible, les parents devront donc fournir un pique-nique à leurs enfants la semaine prochaine. D'autres informations devraient suivre dans les prochains jours selon l'évolution de la situation.