Coronavirus à Lyon : une carte des magasins ouverts autour de chez vous

Durant la période de confinement, il reste possible de sortir pour acheter des produits de première nécessité. Une carte interactive permet de connaître les boutiques et services encore ouverts, notamment dans la métropole de Lyon, que ce soient les magasins d'alimentation, bureaux de poste, garages, pharmacies, postes de police ou banques.

Même si les maîtres mots demeurent "restez chez vous" durant cette période de confinement, il reste impératif de pouvoir sortir pour acheter des produits de première nécessité. Si les supermarchés sont toujours ouverts, durant cette période marquée par le coronavirus COVID-19, certains peuvent préférer se tourner vers les commerces de proximité pour limiter leur déplacement, garder leurs habitudes ou tout simplement les remercier ainsi d'être toujours là. Néanmoins, il n'est pas toujours de savoir si leur grille ne sera pas fermée avant d'arriver devant.

La carte collaborative "Ça reste ouvert" permet de connaître les magasins et services ouverts, boutiques d'alimentation, bureaux de poste, garages, banques, postes de police, pharmacies...

Les points en verts sur la carte sont les lieux toujours ouverts, les gris, ceux où il manque des informations, enfin les rouges concernent sont fermés. Il est possible de signaler un changement, de consulter des horaires et d'en proposer d'autres en cas de modification. Plus cet outil collaboratif sera utilisé, plus il sera précis.

Découvrez la carte en cliquant ici.