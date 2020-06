Coronavirus à Lyon : une association de “victimes” demande une indemnisation

Cette association demande notamment la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du coronavirus.

Ce mercredi, une association de malades du Covid-19 a été créee à Lyon pour demander la constitution d'un fonds d'indémnisation après la crise du coronavirus. Nommée Avaic19 pour Association des victimes pour l'assistance et l'indemnisation du Covid-19, ce collectif a germée dans l'idée de Chafia Zehmoul candidate aux municipales à Saint-Fons dont deux collistiers sont décédés après la campagne du premier tour.

“Ce que je reproche aux autorités : l'absence de masques, le maintien du premier tour... Au début, je me suis sentie responsable et ça a été très dur pour moi, mais, aujourd'hui, je me dis que je ne suis pas la seule à avoir vécu cela et certains ont besoin d'un accompagnement administratif”, a-t-elle déclaré à l'AFP.

Ce mardi, une enquete préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour “homicides involontaires” ou “mise en danger de la vie d’autrui”. D'après l'agence de presse, cette enquete à été diligentée après le dépôt d'une quarantaine de plaintes de proches de victimes du coronavirus.