Coronavirus à Lyon : un outil pour calculer un rayon de 100 km autour de son domicile

Une attestation dérogatoire est désormais obligatoire pour les déplacements en dehors de son département et dans un rayon supérieur à 100 kilomètres. Un outil simple et efficace permet de visualiser ce rayon de 100 km en fonction de son adresse.

À partir de ce 12 mai, pour se déplacer dans un rayon de plus de 100 kilomètres et en dehors de son département, il est obligatoire d'avoir une raison valable et une attestation (voir ici comment se la procurer). En cas de contrôle, l'amende est de 135 euros. Plusieurs outils ont déjà été mis en ligne pour calculer ce rayon.

"100 km autour de moi" est l'un des plus simples pour avoir rapidement un résultat (cliquer ici). Il suffit de mettre son adresse pour visualiser immédiatement la carte du périmètre de 100 km.

Dans le Rhône, tout déplacement supérieur à un rayon de 100 km oblige à sortir du département, l'attestation sera donc obligatoire. Depuis Lyon, dans ce rayon de 100 km, il ne sera donc pas possible de se déplacer dans toute la région. Exit Annecy (à la limite des 100 km), les stations alpestres, Privas, Le Puy-en-Velay ou encore Clermont-Ferrand.

À l'inverse, les villes de Grenoble, Saint-Étienne, Valence, Roanne, Bourg-en-Bresse seront dans la zone.