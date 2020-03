Coronavirus à Lyon : un appel aux dons pour aider les étudiants précaires

Des Lyonnais se mobilisent pour aider les étudiants les plus précaires en leur fournissant les produits de première nécessitée.

Catherine Fillon et Chrystelle Gazeau, deux enseignantes de la faculté de droit de Lyon 3, et plusieurs associations, ont lancé un collectif “solidarité étudiante” pour aider les étudiants les plus précaires. “Il s'agit de venir en aide aux étudiants, quel que soit leur établissement de rattachement, qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu rejoindre leur famille, se retrouvent seuls pour traverser cette période difficile, et, malheureusement pour certains, se retrouvent aussi dans une précarité matérielle aggravée, puisqu'ils sont privés de petits boulots vitaux, plus ou moins déclarés, qu'ils exerçaient avant le 17 mars”, écrit le collectif.

Ce dernier souhaite apporter une aide sous forme de produits alimentaires non périssables et de produits d'hygiène. Ils seront livrés au pied des résidences universitaires par des bénévoles après prise de rendez-vous. Il est possible de contribuer à ce collectif en cliquant ici. Il est aussi possible d'apporter une aide humaine et logistique au collectif en écrivant au csetu69@gmail.com.