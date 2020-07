Coronavirus à Lyon : stabilité malgré le rattrapage du lundi en région

Si ce lundi 6 juillet est synonyme de rattrapage des chiffres dans le bilan du coronavirus COVID-19, ils restent stables dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En raison de données qui n'étaient pas toujours pertinentes les samedis et dimanches et d'un rattrapage le lundi, Santé publique France ne publie plus de chiffres les week-ends. Néanmoins, c'est un bilan sur trois jours qui ressort ce lundi 6 juillet, permettant de constater une stabilité des chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, on compte 463 patients dans la région, soit sept de moins depuis vendredi, dont 26 personnes en réanimation (+ 2 depuis vendredi). Au total, le bilan est de 1742 décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, soit deux de plus en trois jours.

Pour le Rhône, là encore, les données affichent une stabilité encourageante pour un rattrapage du week-end, avec 152 personnes hospitalisées (-4), dont 13 en réanimation (pas de variation). Les deux nouveaux décès recensés en trois jours l'ont été dans le département.

Ce lundi 6 juillet au soir, le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant :

- 463 patients sont encore hospitalisés dans la région (-7 depuis vendredi 3 juillet)

- 11 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 26 personnes dans les services de réanimation (plus 2 personnes depuis vendredi). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- deux nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

- deux nouveaux décès depuis vendredi

- 1742 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce lundi 6 juillet au soir :

- 152 personnes sont toujours hospitalisées (-4 depuis le vendredi 3 juillet). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- quatre nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 13 patients sont en réanimation (pas de changement depuis vendredi). 300 patients étaient hospitalisés en "réanimation" dans le département du Rhône au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation depuis les dernières 24 heures

- deux nouveaux décès depuis vendredi

- 653 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.