Coronavirus à Lyon : Rhônexpress arrête son service temporairement

La navette Rhônexpress entre Lyon Part-Dieu et l'aéroport Saint-Exupéry va cesser de fonctionner suite au confinement et aux coronavirus COVID-19.

Dès le mercredi 1er avril, la navette Rhônexpress ne circulera plus entre Lyon Part-Dieu et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Le service vient d'annoncer sa suspension temporaire dans le contexte du coronavirus COVID-19 et du confinement.

Rhônexpress invite ses clients a contacter le 04 72 69 02 87 de 6 heures à 21 heures pour réserver des déplacements. Des solutions alternatives comme les taxis seront proposés.