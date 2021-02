Coronavirus à Lyon : Rhône, Loire, Isère, le point sur la circulation du virus dans les 12 départements de la région ce jeudi

Le nombre de nouveaux cas de covid-19 reste élevé dans la région. Mais n'explose pas. L'Ardèche, l'Ain, la Drôme et le Rhône sont les quatre départements de la région où le virus continue de circuler le plus. Le point ce jeudi.

Le nombre de nouveaux cas de covid-19 reste élevé dans la région. Mais n'explose pas. La circulation du virus à un instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire.

Légère hausse dans le Rhône

En détails, d'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au dimanche 7 février, le taux d'incidence est de 211 en moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (stable en 2 jours). Les chiffres de Santé publique France prennent donc en compte la période du lundi 1 février au dimanche 7 février. Le taux d'incidence est de 366 en PACA (+7 en 2 jours), la région où le virus circule le plus actuellement, de 192 en Bourgogne-Franche-Comté (-4 en 2 jours) et de 207 en moyenne en France (stable en 2 jours). Si l'est de la France était beaucoup plus touché début janvier, l'écart entre l'est et l'ouest se réduit. L'ouest, désormais, est de plus en plus touché. La moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes est à peu près la même que la moyenne française désormais.

L'Ardèche et l'Ain sont les deux départements de la région les plus touchés. Ainsi d'après les dernières données stabilisées au 7 février, les taux d'incidence sont ainsi dans la région :

Ardèche : 259 (-9 en 2 jours)

Ain : 242 (-6 en 2 jours)

Drôme : 238 (+8 en 2 jours)

Rhône : 234 (+5 en 2 jours)

Loire : 217 (-2 en 2 jours)

Haute-Savoie : 201 (+1 en 2 jours)

Isère : 197 (-1 en 2 jours)

Haute-Loire : 195 (+9 en 2 jours)

Puy-de-Dôme : 182 (-2 en 2 jours)

Cantal : 158 (-18 en 2 jours)

Allier : 170 (-2 en 2 jours)

Savoie : 143 (+3 en 2 jours)

Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué qu'"il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement". "Il est malheureusement trop tôt pour se réjouir", "il nous faut continuer à tenir ensemble", a-t-il ajouté. "Une cinquantaine de départements" enregistrent une baisse du nombre de nouveaux cas, c'est stable dans une trentaine et le nombre de nouveaux cas est en hausse dans "un peu plus d'une vingtaine" de départements, a poursuivi le porte-parole du gouvernement.

Lire aussi : Coronavirus : "il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement" (gouvernement)