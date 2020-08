Coronavirus à Lyon : réouverture du centre de dépistage de la Croix-Rousse, les tests PCR remboursés

(Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Le centre de dépistage de la Croix-Rousse a rouvert ce mercredi. Les tests PCR sont désormais totalement pris en charge par l'assurance maladie. Plus besoin d'ordonnance.

"Le dispositif avait été allégé au début de l’été en lien avec l’amélioration de la situation sanitaire. Afin de participer à l’intensification de la politique de testing souhaitée par les pouvoirs politiques et d’anticiper au mieux les retours de congés des Lyonnais, les HCL décident de réactiver sans attendre leurs centres de dépistage de la Covid-19", expliquent les HCL.

Les tests PCR désormais totalement pris en charge

"Au cours du mois écoulé, 9 925 tests ont été effectués et 84 seulement se sont avérés positifs. Si le taux de positivité à la Covid-19 reste faible et relativement constant sur la période (de l’ordre de 1 %) et que la situation n’est pas alarmante, les HCL souhaitent anticiper au mieux une montée en charge de l’activité de tests, en vue de préparer la rentrée de septembre dans les meilleures conditions", poursuivent les HCL.

Les tests PCR sont désormais totalement pris en charge par l’Assurance maladie et ne nécessitent plus d'ordonnance. Tout assuré peut en bénéficier.

Il suffit de s'inscrire en ligne ICI pour réserver un créneau ou contacter le 04 72 00 63 02