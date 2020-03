Coronavirus à Lyon : quels sont les déplacements autorisés, télécharger l'attestation

Suite à la pandémie de coronavirus COVID-19, la France passe en confinement. Les déplacements autorisés sont limités et conditionnés à une attestation. Quels sont les trajets autorisés ? Où télécharger l'attestation ?

En raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 qui circule en France, ce mardi 17 mars, à partir de 12 heures, les déplacements vont être fortement réduits. Le pays passe en confinement.

Les seuls déplacements suivants sont autorisés :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés

Se rendre auprès d’un professionnel de santé

Se déplacer pour la garde de ses enfants et soutenir les personnes vulnérables

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement

Pour avoir le droit de se déplacer, il faudra télécharger une attestation, la remplir et l'avoir sur soi. En théorie, il est possible de la télécharger sur le site du gouvernement (ici), mais les serveurs sont saturés. Nous vous proposons de télécharger cette attestation sur votre site, ci-dessous (clique droit sur la photo, puis enregistrer sous). Pour ceux qui ne peuvent pas l'imprimer ou qui n'ont pas d'ordinateur, il est possible de reproduire l'attestation sur un papier libre.

Si le déplacement n'est pas justifié, les contrevenants risqueront une amende de 38 euros, elle passera plus tard à 135 euros. 100 000 policiers et gendarmes seront déployés pour faire respecter la limitation des déplacements.

Que ce soit pour aller faire ses courses, promener son chien, se dégourdir les jambes ou se rendre au travail, il est obligatoire d'avoir cette attestation.