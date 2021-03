Coronavirus à Lyon : quelle situation à l'hôpital ce mercredi ? (graphique)

Le nombre de malades de la Covid-19 hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes progresse fortement depuis deux jours.

3146 malades de la Covid-19 sont actuellement pris en charge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un chiffre en forte hausse depuis deux jours (+139) alors que les contaminations sont de plus en plus nombreuses dans la région. Toutefois, des hausses similaires et momentanées ont déjà eu lieu depuis la 2e vague. Le nombre d’hospitalisations était par exemple passé de 3088 à 3168 entre le 14 et le 15 mars, sans pour autant que cette augmentation se poursuive dans la durée. À voir donc dans les prochains jours comment la situation hospitalière va évoluer.

En réanimation toutefois, les hospitalisations progressent clairement depuis une semaine. 496 personnes sont actuellement prises en charge dans ces services de soins intensifs. C'est 27 de plus que la veille et 51 de plus que le 18 mars dernier.