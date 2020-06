Coronavirus à Lyon : quel bilan à l'hôpital pour le début de l'acte 2 du déconfinement (graphique)

La pression hospitalière a réamorcé une baisse ce lundi après deux jours de hausse.

Après une première phase de déconfinement le 11 mai, une deuxième vient de débuter en France ce mardi 2 juin. Alors que les restaurants, bars et lieux culturels, vont pouvoir rouvrir de façon presque normale, les chiffres en hausse de ce week-end ont suscité une légère inquiétude. Finalement, le bilan de ce lundi du coronavirus dans les hôpitaux de la région a été plutôt positif. On ne compte que cinq nouvelles admissions à l'hôpital, dont aucune en réanimation, et deux décès dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Attention, les indicateurs du lundi, qui plus est un jour férié, peuvent être atténués et un rattrapage peut avoir lieu ce mardi.

Le dernier bilan ce lundi 1er juin au soir, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes :

1163 patients sont encore hospitalisés dans la région (+2 en 24 heures)

5 nouvelles admissions à l'hôpital

123 personnes dans les services de réanimation (-4 en 24h). Il y avait 763 personnes en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

aucune nouvelle admission en réanimation

2 nouveaux décès

1 675 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, ce lundi 1er juin au soir :