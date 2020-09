Coronavirus à Lyon : près de 70 % des nouveaux cas dans la région ont moins de 40 ans

Le nombre de cas positifs de covid-19 a considérablement augmenté ces dernières semaines. Notamment à Lyon et dans le Rhône. Les jeunes sont les plus touchés.

1216 personnes ont été testées positives dans le Rhône en semaine 34, du 17 au 23 août (sur plus de 22 000 tests). Contre 557 la semaine précédente (15 430 tests) et 241 la semaine encore d'avant (15 117 tests)

Les jeunes sont les plus touchés. Sur les 1216 cas recensés en semaine 34 dans la région, 35,7 % ont entre 20 et 30 ans, 17,5 % entre 30 et 40 ans, et 11,5 % entre 10 et 20 ans. En tout, près de 70 % des nouveaux cas ont moins de 40 ans. Cela explique aussi en partie pourquoi, pour le moment, le fait que le nombre de formes graves dans les hôpitaux reste assez limité.

