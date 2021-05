Coronavirus à Lyon : près de 2M de personnes (sur 8M) ont reçu au moins une dose de vaccin dans la région

1 900 000 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 23,5 % de la population.

Plus en détails, 21,4 % des habitants du Rhône ont déjà reçu une dose de vaccin (400 000 habitants), 23,5 % des habitants de l'Isère (300 000 habitants), 26 % des habitants de la Loire (environ 200 000 habitants) et jusqu'à 30 % des habitants des départements plus ruraux de l'Allier et du Cantal.

1 250 000 personnes ont reçu leur 1ère dose avec le vaccin Pfizer (66 % des premières injections dans la région)

