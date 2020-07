Dans les hôpitaux et Ehpad du département du Rhône, le Covid-19 a fait plus de 1100 victimes depuis le début de la crise sanitaire.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, qui comprend notamment les données des Ehpad, le coronavirus a fait 3 077 victimes depuis le début de la crise sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi elles, 1 738 ont perdu la vie à l'hôpital et 1 339 dans les Ehpad et autres établissements médicaux sociaux. Dans le département, le Covid-19 a fait 1 138 victimes, dont 481, en Ehpad.

Par ailleurs, le bulletin régional de Santé Publique France renseigne sur le nombre de cas confirmés parmi les résidents d'Ehpad et le nombre de décès. En tout, 4 031 cas ont été confirmés dans les Ehpad région pour 1 339 décès, soit 33 % des personnes atteintes.

Enfin, plus généralement 41,2 % des victimes du Covid-19 avaient entre 80 et 89 ans, 25,6 % plus de 90 ans, 20,5 % entre 70 et 79 ans et 0,3 % moins de 39 ans.