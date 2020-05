Coronavirus à Lyon : plus de 1000 décès dans les Ehpad de la région

En tout, plus de 2300 personnes ont perdu la vie en Auvergne-Rhône-Alpes à cause du Covid-19. Le département du Rhône est le plus touché.

Selon les chiffres de Santé Publique France (SPF) le 28 avril à 10h, on comptait en Auvergne-Rhône-Alpes 1032 victimes du Covid-19 dans les Ephad et EMS de la région. Un chiffre assez proche du nombre de décès à l'hôpital qui était de 1275 le même jour.

En tout, 2307 personnes avaient perdu la vie à cause du coronavirus dans la région à cette date. C'est dans le département du Rhône que le nombre de victimes en Ehpad est le plus important (397) devant la Loire (149) et la Haute-Savoie (135). À l'inverse, en Haute-Loire et dans le Cantal le coronavirus n'a fait aucune victime dans les établissements Ehpad et EMS selon SPF.

De façon générale, les personnes âgées sont les plus impactées par l’épidémie : les plus de 70 ans représentent 74 % des patients actuellement hospitalisés et 88 % des patients décédés à l’hôpital. Par ailleurs, trois patients sur quatre admis en réanimation sont des hommes.