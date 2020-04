Coronavirus à Lyon : pas de réouverture des marchés durant le confinement 

“Pour sauver des vies” et “prévenir tout risque de relâchement”, les autorités locales ont décidé de ne pas rouvrir de manière dérogatoire les marchés à Lyon durant la période de confinement.

Depuis le 23 mars, les marchés ouverts ont été par principe fermés pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Par dérogation certains marchés ouverts ont pu rouvrir, comme c'est le cas à Villeurbanne. À Lyon, aucune réouverture ne devrait avoir lieu pour le moment a annoncé la ville de Lyon ce mercredi dans un communiqué cosigné par le Grand Lyon, la préfecture du Rhône, l'Agence régionale de santé et les hospices civils de Lyon. “Alors que les premiers effets positifs du confinement commencent à se faire sentir, tout relâchement dans le confinement et dans les règles de distanciation nécessaires ruinerait les efforts consentis par la population et menacerait de surcharge les établissements hospitaliers”, ont écrit les signataires.

Et d'ajouter : “Dans ce contexte, l'analyse des conditions nécessaires pour obtenir les dérogations a mis en avant le fait que le maillage de la ville en commerce alimentaire de proximité ne permettait pas de démontrer un besoin signalé d'approvisionnement. De même, à la suite d'échanges avec les services de l'État, il est apparu que les conditions restrictives imposées d'organisation des marchés, de circulation des clients, d'encadrement des pratiques de vente et leur contrôle seraient particulièrement difficiles à mettre en oeuvre et ne permettraient pas de se prémunir contre l'afflux habituel de clients connu sur les marchés lyonnais”. En clair, qu'il n'était pas possible d'organiser la réouverture des marchés dans les conditions de sécurité sanitaire prévues par la loi.

“Chacun a un rôle pour sauver des vies, aussi prévenons ensemble tout risque de relâchement”, ont conclu les signataires.