Villeurbanne, des marchés de retour chaque jour de la semaine

La préfecture du Rhône a accepté la demande de la ville de Villeurbanne pour l'installation de marchés de producteurs.

Le maire de Villeurbanne a demandé une dérogation à la préfecture du Rhône pour qu’un petit marché de producteurs puisse, à partir du lundi 6 avril, s’installer chaque jour de la semaine dans un quartier différent de la ville. Une demande dérogatoire acceptée par le préfet. Ainsi, du lundi au vendredi, de 8h à 12h, 1 à 6 producteurs selon les lieux s’installeront successivement dans les quartiers des Buers, des Brosses, avenue Saint-Exupéry, places Chanoine-Boursier, Balland et Wilson. L’objectif est de permettre aux commerçants qui le souhaitent de continuer à vendre leurs productions (fruits, légumes, produits laitiers, viande...) et aux habitants de s’approvisionner en produits frais.

“Dans chaque quartier, une organisation spécifique sera mise en place pour respecter les consignes sanitaires : accès limité à 100 personnes (forains, personnel municipal, chalands compris), installation de barrières pour matérialiser l’entrée et la sortie et permettre un comptage et filtrage, espacement des bancs et marquage au sol pour faciliter la distanciation sociale de plus d’un mètre requise entre chaque client…”, indique la municipalité de Villeurbanne. Des recommandations seront par ailleurs affichées sur chaque site : lavage des mains, respect des distances, réduction du nombre de sorties en groupant ses achats…

Les jours et lieux des marchés

Lundi : Buers – un déballage de fruits et légumes sur la place Joseph-Proudhon

Mardi : Gratte-Ciel - place Chanoine-Boursier (fruits et légumes, fromage, viande)

Mercredi : Charpennes - Place Wilson (fruits et légumes, fromage, viande)

Jeudi : Ferrandière-Grandclément – avenue Saint Exupéry – détail à venir

Vendredi : Les Brosses - Place de la Paix – détail à venir

Vendredi : Cusset - Place Balland – détail à venir