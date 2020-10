Coronavirus à Lyon : pas d'extension horaire du couvre-feu selon le porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal a expliqué que le Premier ministre Jean Castex ne devrait pas annoncer “d'extension horaire du couvre-feu” dans les villes où il est déjà en place.

Alors que l'épidémie de Covid-19 progresse partout en France, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus touchée de l'Hexagone, le Premier ministre, Jean Castex, va annoncer de nouvelles mesures ce jeudi à 17. Selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement : “un certain nombre de départements basculeront en alerte maximale, et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux”. Ce devrait être le cas de Clermont-Ferrand, quatrième ville de la région après Lyon, Grenoble et Saint-Etienne à être sous couvre-feu à partir de 21h.

La situation sanitaire ne s'améliorant pas dans les trois premières, l'hypothèse d’une avancée du couvre-feu à 19 heures pour endiguer un peu plus l'épidémie est étudiée. Pour autant, d'après Gabriel Attal encore, aucune extension horaire du couvre-feu ne devrait être annoncée ce jeudi en fin d'après-midi par le chef du l'exécutif. Enfin, le porte-parole a expliqué “qu'à ce stade, un reconfinement du pays n'est pas prévu”.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la courbe des hospitalisations se rapproche désormais du pic de la première vague du printemps dernier et certaines opérations non urgentes ont été déprogrammées des hôpitaux pour faire plus de place aux malades Covid-19.