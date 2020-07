Coronavirus à Lyon : nouvelle légère hausse en réanimation dans la région

Comme mardi, ce mercredi 8 juillet est marqué par une légère hausse des patients atteints de COVID-19 placés en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Même si les bons bilans ont continué de s'enchaîner depuis plusieurs semaines, la réalité est là : le virus circule toujours en Auvergne-Rhône-Alpes et les gestes barrières sont indispensables.

Ainsi, ce mercredi 8 juillet, la pression dans les hôpitaux baisse toujours avec 447 patients (-12 en 24 heures). Néanmoins, on constate une légère augmentation des cas en réanimation pour la deuxième journée consécutive. 31 personnes sont ainsi dans ces services, soit 3 de plus depuis mardi. Lundi, il était 26. On dénombre également un décès dans la région.

Dans le Rhône, 150 patients sont à l'hôpital, dont 15 en réanimation, soit une personne de plus dans les deux cas. Les prochains jours permettront de savoir s'il s'agit de variations normales autour de l'épidémie ou d'un retour de cas plus graves qui nécessitent un suivi plus important. Ces augmentations sur deux jours ne font pas une tendance, même si elles rappellent que le virus est toujours là.

Ce mercredi 8 juillet au soir, le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant :

- 447 patients sont encore hospitalisés dans la région (-12 en 24 heures)

- 5 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 31 personnes dans les services de réanimation (plus 3 personnes depuis mardi). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- trois nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

- un nouveau décès depuis mardi

- 1743 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce mercredi 8 juillet au soir :

- 150 personnes sont toujours hospitalisées (+1 en 24 heures). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 15 patients sont en réanimation (+ 1 depuis mardi). 300 patients étaient hospitalisés en "réanimation" dans le département du Rhône au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation depuis les dernières 24 heures

- aucun nouveau décès depuis vendredi

- 653 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.