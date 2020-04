Coronavirus à Lyon : nouvelle baisse du nombre de patients en région

La pression sur les services hospitaliers semble poursuivre sa baisse selon le dernier bilan de l'ARS en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône.

D’après le dernier bilan de l'Agence régionale de santé pour la journée du 27 avril, 82 nouvelles hospitalisations dans la région dont 8 nouvelles admissions en réanimation, 29 nouveaux décès et 66 retours à domicile ont été enregistrés. En tout, 2 663 (-31/hier) patients atteints de coronavirus sont hospitalisés dans la région ce jour, dont 433 patients (-6/hier) soit 16,3 % sont en réanimation ou soins intensifs. Par ailleurs, le nombre de décès reportés à l'hôpital est de 1255 depuis le début de l'épidémie. Enfin, 4 662 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total.

“Depuis le 20 avril, on observe une tendance à la baisse des hospitalisations en cours. Une diminution plus nette du nombre de personnes prises en charge en réanimation est observée depuis le 7 avril. Les nombres de nouvelles hospitalisations, de nouvelles admissions en réanimation et de nouveaux décès pour la journée du 27 avril en augmentation par rapport à hier sont probablement liés à un rattrapage des données du week-end comme on l’observe chaque semaine. Rapportés à la semaine, ces indicateurs restent en baisse”, a déclarée l'ARS.