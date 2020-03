Coronavirus à Lyon : ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes !

Les professionnels de l’eau ont constaté une multiplication des interventions à cause de canalisations bouchées par des lingettes désinfectantes. Ils demandent ce 28 mars d’arrêter de jeter les lingettes dans les toilettes.

Avec la pandémie et le confinement, les Français utilisent de plus en plus de lingettes désinfectantes pour plus d’hygiènes domestiques. Il semblerait qu’un certain nombre de personnes aient le mauvais réflexe de jeter les lingettes dans les toilettes plutôt que dans les poubelles.

Une pratique qui bouche les canalisations explique le Centre d’information sur l’eau. Selon un professionnel, "En ce moment, les trois-quarts de nos interventions de terrain concernent le débouchage de canalisations d’eaux usées, à cause des lingettes !".

Une perte de temps dont se passeraient bien les professionnels de l’eau. Comme d’autres secteurs de première nécessité, ils continuent à travailler pour assurer des services indispensables que sont la distribution en eau potable et l’assainissement des eaux usées. Pour les laisser se concentrer sur leur tâche principale, à savoir fournir les robinets en eau, il suffit d’un geste simple : jeter vos lingettes usagées à la poubelle.