Coronavirus à Lyon : les vétérinaires et les dentistes autorisés à vacciner

La Haute autorité de santé (HAS) a publié un avis ce vendredi autorisant les vétérinaires et les dentistes à administrer des vaccins contre la Covid-19.

Selon un avis de la Haute autorité de santé (HAS) publié ce vendredi 26 mars, les vétérinaires et les dentistes vont être autorisés à administrer les vaccins contre la Covid-19. Les pharmaciens de laboratoires d’analyses vont aussi désormais pouvoir le faire. Par ailleurs, la HAS recommande d'offrir la possibilité d’injecter les vaccins aux “pharmaciens relevant des services d’incendie et de secours”, aux “manipulateurs d’électroradiologie médicale”, aux “techniciens de laboratoire” et à certains étudiants en médecine.

D'après la Haute autorité de santé, cet élargissement permettra à 252 000 professionnels supplémentaires de vacciner. Dès ce 27 mars, la vaccination va être ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. Jeudi, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a expliqué que le Premier ministre Jean Castex lui avait assuré que le Rhône allait recevoir des doses supplémentaires en raison de la situation sanitaire particulière du département. Un département qui va par ailleurs être confiné à partir de ce vendredi soir minuit.