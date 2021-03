Situation sanitaire à Lyon : le département va recevoir des doses de vaccin supplémentaires

Grégory Doucet a annoncé ce jeudi que le Premier ministre Jean Castex lui avait assuré qu'en raison de sa situation sanitaire particulière, le département du Rhône allait “bénéficier de doses supplémentaires” de vaccins.

En préambule du conseil municipal, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a assuré qu'en raison de la situation sanitaire se dégradant plus qu'ailleurs dans le Rhône, le Premier ministre Jean Castex lui a assuré ce mercredi que le département allait “bénéficier de doses supplémentaires” pour accélérer la campagne de vaccination. Dès la semaine prochaine, la campagne de vaccination devrait ainsi monter en charge notamment au sein du centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland.

Alors que le département du Rhône approche de la barre des 400 de taux d'incidence, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a annoncé ce jeudi que le département allait faire l'objet de concertation pour être ajouté à la liste des départements confinés. L'Aube et la Nièvre sont aussi concernées. “Partout sur le territoire l'épidémie s'accélère. Il faut "aller plus loin là où la dynamique virale est plus forte”, a déclaré le porte-parole.

Toutefois, le maire de Lyon a aussi tenu a affirmé le souci des autorités locales à veiller à la bonne santé physique, mais aussi mentale des habitants du territoire. “Nos concitoyens et concitoyennes vont mal et se sentent mal. Nous ressentons et observons ce que l'OMS appelle la fatigue pandémique. Dans nos écoles, le poids des protocoles sanitaires pèse. La réduction des activités accessibles aux plus jeunes affecte leur santé physique et mentale. J'en veux pour preuve l’augmentation des sollicitations des urgences pédopsychiatriques depuis plusieurs mois”, a-t-il expliqué sans pour autant préciser sa position sur cet éventuel reconfinement.

La décision du gouvernement est attendue pour ce jeudi soir 18h.