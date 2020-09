Coronavirus à Lyon : les salles de sport et piscines fermées dès samedi

Le Préfet du Rhône a détaillé les nouvelles mesures vendredi soir. Dans la Métropole de Lyon, à compter du samedi 26 septembre 06h, les gymnases, salles de sport publiques et privées et piscines seront fermés.

Le Préfet du Rhône a pris un nouvel arrêté ce vendredi soir, suite aux annonces gouvernementales vendredi.

Ainsi, dans la Métropole de Lyon, à compter du samedi 26 septembre 2020 à 06h00 :

• Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux ouverts au public seront interdits. Tout contrevenant s’exposant à une amende forfaitaire de 4e classe, soit 135 € ;

• Les gymnases, salles de sport publiques et privées et piscines seront fermés, excepté pour les activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, sportifs professionnels et de haut-niveau et formations continues

Dans la Métropole de Lyon, à compter du lundi 28 septembre 2020 à 00h00 :

• L’ensemble des bars devront fermer leurs portes au plus tard à 22h00.