Coronavirus à Lyon : les hospitalisations en hausse ce week-end (graphique)

Le nombre de patients atteints par la Covid-19 hospitalisés dans la région est toujours en progression d'après les derniers chiffres publiés dimanche soir.

Le nombre de patients hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes ne cesse de grimper depuis fin août en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le dernier bilan de Santé Publique France de ce dimanche soir, 707 malades du Covid-19 sont hospitalisés dans la région, dont 107 en réanimation. Des chiffres encore bien loin de ceux du printemps (3055 personnes hospitalisées et 779 en réanimation au pic de l'épidémie), mais qui ne s'infléchissent pas vraiment pour le moment. Par ailleurs, six personnes ont perdu la vie ce week-end à cause du coronavirus portant le total de décès hospitaliers dans la région à 1838 ce dimanche soir.