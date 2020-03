Coronavirus à Lyon : les fédérations du bâtiment attendent la publication d'un guide de bonnes pratiques

Plusieurs fédérations de la construction et du bâtiment appellent les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas reprendre le travail jusqu'à la parution d'un guide des bonnes pratiques dans le contexte du coronavirus COVID-19.

Depuis plusieurs jours, les fédérations de la construction et du bâtiment livrent un bras de fer autour de la question du maintien des chantiers dans le contexte actuel de la pandémie de coronavirus COVID-19. Ce lundi, la Fédération française du bâtiment (FFB), la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la fédération régionale des travaux publics (FRTP) appellent les professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas rependre le travail "avant la parution officielle du guide de bonnes pratiques".

Dans un communiqué, ils précisent : "Suite aux multiples alertes de la Profession relatives aux difficultés rencontrées par les entreprises pour assurer la sécurité des salariés sur les chantiers, des discussions ont été menées entre le gouvernement, la FFB, la CAPEB et la FNTP. Ce samedi 21 mars, le gouvernement et les organisations professionnelles du BTP se sont accordés sur plusieurs principes permettant d’encadrer une reprise sécurisée de l’activité. Mise en œuvre d’un guide de prévention et de recommandations conditionnant la reprise la première décision est la conception d’un guide de recommandations et de bonnes mises en œuvre des gestes barrières professionnelles par l’OPPBTP. Ce guide, destiné aux entreprises, sera préalablement soumis à la validation du ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère du Travail".

Une fois ce guide publié, "les chefs d'entreprise, pourront décider s'il est possible ou non de mettre en place de manière concrète ces recommandations, et par conséquent de reprendre ou non leur activité dans des conditions sanitaires irréprochables", ajoute les fédérations.

Sur la question du chômage partiel, elles précisent : "Après plusieurs jours de confusion, il été a souhaité qu’un amendement vienne préciser clairement l’application du chômage partiel dans la loi. C’est désormais chose faite dans le projet de loi d’urgence adopté dimanche au Parlement. Ce dernier précise noir sur blanc que « toutes les entreprises quelle que soit leur taille » bénéficieront des mesures d’activité partielle pour leurs salariés si elles le souhaitent pendant la période de confinement. Le secteur du BTP est compris dans ce dispositif. Conformément au souhait des organisations professionnelles du BTP, c’est donc bien le libre choix des entreprises qui doit s'appliquer. Si les recommandations mentionnées dans le guide ne peuvent pas être mises en place sur les chantiers, et que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, l’entreprise pourra solliciter le dispositif de l’activité partielle".