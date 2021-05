Coronavirus à Lyon : "les conditions le permettent", les terrasses vont bien rouvrir le 19 mai

"Les terrasses rouvriront toutes et dans toute la France le 19 mai", a confirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce lundi matin. "Les conditions le permettent", a-t-il ajouté.

La circulation du virus baisse en France. Dans le Rhône, la baisse est nette (voir notre décryptage ici).

Du coup, le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron n'est pas remis en cause. J-9 avant la réouverture des commerces, des musées, des terrasses à Lyon et en France (le 19 mai). Dans un mois, ce sera notamment au tour des bars, des restaurants et des salles de sports (le 9 juin)...

"Les terrasses rouvriront toutes et dans toute la France le 19 mai", a confirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce lundi matin sur LCI. "Les conditions le permettent", a-t-il ajouté. Même si "les perspectives sont plutôt bonnes, ça ne veut surtout pas dire qu'il nous faudrait trop relâcher nos efforts", a-t-il conclu.

