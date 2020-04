Hospitalisations, patients en réanimations, décès, nouveaux patients, quelle est la situation en Auvergne-Rhône-Alpes à deux semaines du 11 mai, date du déconfinement ?

Selon le dernier bilan de l'ARS, 2 694 (+12/hier) patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région. Ils étaient 3055 le 13 avril au plus fort de l'épidémie. Parmi eux 439 patients sont en réanimation. Un chiffre là aussi en forte baisse puisque les services de réanimation ont accueilli jusqu'à 783 personnes le 6 avril dernier.

Autre point positif, quotidiennement, les hôpitaux régionaux accueillent désormais une centaine de nouveaux cas contre jusqu'à plus de 400 au plus fort de la crise. Une épidémie qui a pour le moment fait plus de 2000 morts dans la région. Selon l'Insee, le nombre de décès par jour en mars 2020, en comparaison au même mois des années précédentes, a augmenté de +16,7 % dans le Rhône.