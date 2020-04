Coronavirus à Lyon : la mortalité a augmenté de 16,7 % en mars 2020

Le nombre de décès a augmenté de 16,7 % au mois de mars 2020 en comparaison avec le même mois en 2019.

La semaine passée, l’Insee a diffusé le nombre de décès par jour et par département en France en mars 2020 en comparaison au même mois des années précédentes. Dans le Rhône, le nombre de décès a augmenté de +16,7 %. Le département est le plus touché de la région Auvergne-Rhône-Alpes derrière l'Ardèche (+19 %), mais bien loin des chiffres du Haut-Rhin (+128 %), de la Seine-Saint-Denis (+62 %), des Hauts-de-Seine (+56 %), des Vosges (+55 %), de l’Oise (+42 %) et de la Moselle (+41 %).

Ainsi le Rhône compte 208 décès supplémentaires par rapport à l'an passé. Ce sont les personnes âgées qui payent le plus lourd tribut puisque la mortalité a augmenté de 16 % chez les 65-74 ans, de 12,8 % chez les 75-84 ans et de 27 % chez les 85 ans et plus. À l'inverse, elle a baissé de 3,1 % chez les moins de 64 ans.

Au niveau national, le nombre de décès est aussi supérieur à celui enregistré sur la même période en 2019 : 57 441 décès en 2020 contre 52 011 en 2019. Cependant, ce nombre reste inférieur au nombre des décès enregistrés sur la même période en 2018 (58 641 décès en France), “année où la grippe saisonnière était encore virulente au mois de mars”, note l'Insee.