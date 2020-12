Coronavirus à Lyon : le Rhône, département de France avec le plus de patients hospitalisés

Au jour le jour, Lyon Capitale vous propose un suivi de l'épidémie de coronavirus dans les hôpitaux de la région. Dans la région, 5 264 patients sont encore hospitalisés des suites du covid-19 ce vendredi matin. La tendance est à la baisse. Mais la baisse est lente...

La pression hospitalière baisse dans le Rhône et dans la région depuis le 16 novembre. Mais elle baisse lentement. C'est simple, ce vendredi matin, plus de 5 200 personnes sont encore hospitalisées des suites du covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est toujours plus que le pic de la 1ère vague au printemps (3 000).

Le Rhône, quant à lui, est le département de France avec le plus de patients suivis pour covid hospitalisés (1 406 ce vendredi matin), devant le Nord et les Bouches-du-Rhône.

Selon des modélisations de l'institut Pasteur, 14,3 % des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déjà été infectés par le covid-19. Ce qui représente environ 1,14 million d'habitants, soit plus de deux fois la ville de Lyon (lire ici).

Le bilan ce vendredi 4 décembre au matin dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

5264 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du COVID-19 (-118 en 24h)

278 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

614 personnes en réanimation des suites du COVID-19 (-15 en 24h)

28 nouvelles admissions en réanimation en 24h

71 nouveaux décès en 24h

5464 décès cumulés à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce vendredi 4 décembre au matin dans les hôpitaux du département du Rhône :

1406 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du COVID-19 (-19 en 24h)

74 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

199 personnes en réanimation des suites du COVID-19 (-2 en 24h)

8 nouvelles admissions en réanimation en 24h

13 nouveaux décès en 24h dans le département du Rhône

1550 décès cumulés depuis le début de l'épidémie dans le Rhône

