Coronavirus à Lyon : le défilé de la Biennale de la Danse reporté à 2021

La Biennale de la Danse 2020 va être séparée en deux avec un défilé décalé à 2021.

La Biennale de la Danse qui devait avoir lieu en septembre va voir son programme chamboulé par la crise du coronavirus. “L’exceptionnelle situation sanitaire nous oblige à réinventer l’édition 2020 en prenant en compte la santé et la sécurité de celles et ceux qui font la Biennale de la danse et le moment solidaire et festif que constitue le défilé”, ont écrit les organisateurs dans un communiqué.

Le défilé n'aura pas lieu ce 12 septembre, mais en mai ou juin 2021. Du côté des spectacles, un certain nombre auront lieu dans “une version resserrée” du 11 septembre ou 2 octobre. Ces dates pourraient être modifiées selon l'évolution de la crise sanitaire.