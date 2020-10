Coronavirus à Lyon : le 1er Ministre critique des maires écologistes "dans le déni"

Photo by Valery HACHE / AFP)

Le Premier Ministre, Jean Castex, a critiqué ce mardi des maires écologistes "dans le déni" face à la gestion de l'épidémie de coronavirus en France. De nouvelles mesures pourraient être annoncées mercredi par Emmanuel Macron pour tenter d'enrayer la progression du virus.

Le virus circule de plus en plus dans le pays. Notamment à Lyon et dans le Rhône (lire notre point complet sur l'épidémie dans le Rhône ici).

A Lyon, Grégory Doucet critique régulièrement la gestion de la crise par le gouvernement (lire ici). Comme d'autres maires écologistes.

L'hypothèse d'un couvre-feu existe

"Nous avons pris des mesures fortes sur Marseille, la situation se dégradait fortement. Nous mettons en oeuvre ces mesures toujours en concertation avec les élus locaux. C'est avec les maires écologistes que nous avons le plus de difficultés et qui sont le plus dans le déni", a estimé Jean Castex ce mardi devant les députés LREM, d'après l'AFP.

Différents scenarii ont été discutés lors d'un conseil de défense sanitaire ce mardi à l'Elysée. Comme un possible couvre-feu sur certaines métropoles. Réponse mercredi soir avec la prise de parole d'Emmanuel Macron.

