Coronavirus : des indicateurs en hausse, tout ce qu'il faut savoir sur l'épidémie à Lyon ce lundi

Lyon est passé en alerte maximale ce samedi. Quelles nouvelles mesures ? Les bars ont fermé dès vendredi soir pour une durée de 15 jours, au minimum, mais ils ne sont pas les seuls.

Certains établissements recevant du public (ERP) sont également fermés depuis samedi, à savoir :

Les centres commerciaux et grands magasins, eux, peuvent rester ouverts en appliquant une jauge de 4m² par client (hors zones techniques et personnel des magasins). Les restaurants restent également ouverts, avec un nouveau protocole sanitaire renforcé.

Il y a de plus en plus de testés positifs dans la région.

Une augmentation constante. Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable.

Le passage en "alerte maximale" a été décidé selon trois critères, trois indicateurs :

Dans la Métropole de Lyon, le taux d'incidence a nettement augmenté en fin de semaine dernière, s'établissant à environ 290. Au-delà des 250 du seuil d'alerte.Il est de 190 chez les plus de 65 ans dans la Métropole de Lyon. La-aussi, c'est très élevé.

Le taux de patients covid en réanimation dans la région est l'un des indicateurs clés. Or, il était vendredi de 31 % (seuil d'alerte à 30 %). D'où le passage de Lyon en alerte maximale. Ce taux a encore augmenté ce week-end.

Ce lundi, la hausse est nette. La région approche désormais les 200 patients suivis pour covid-19 en réanimation. C'est 25 % de patients de plus en une semaine. La hausse n'était pas aussi nette courant septembre. Il y avait 159 patients en "réa" dans la région le lundi 5 octobre matin, il y en a 198 le lundi 12 octobre (lire notre point complet dans les hôpitaux ici).

Idem dans le Rhône, où la hausse est plus importante ces derniers jours avec 74 patients en "réa" il y a une semaine, 89 ce lundi matin.

"On peut s'attendre à un nombre important d'hospitalisations dans les 10-15 prochains jours dans la région", prévient le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

De possibles annonces, encore plus restrictives, sont-elles possibles ces prochaines semaines ? De possibles reconfinements locaux ? "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux", a prévenu le 1er Ministre, Jean Castex, ce lundi sur France Info. "Si dans cette période de quinze jours nous voyons que les indicateurs sanitaires se dégradent beaucoup, que les lits de réanimation se remplissent plus encore que prévu, nous pourrions prendre des mesures supplémentaires".

Un conseil de défense est prévu mercredi pour examiner les dernier chiffres et "pour voir s'il y a lieu d'aller plus loin", dixit Castex.

Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi soir à 20h.