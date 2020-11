Coronavirus : à Lyon, la pression ne faiblit pas en réanimation dans les HCL, le point ce mardi

La pression est toujours très forte dans les Hospices Civils de Lyon. Le taux d'occupation, ce mardi, des lits de réanimation dans les HCL est de 91 %. Pourtant, le nombre de lits de réanimation a été doublé à Lyon depuis le début de la 2e vague. C'est dire la pression...

Près de 800 patients sont hospitalisés des suites du covid-19 uniquement dans les Hospices Civils de Lyon ce mardi. Un chiffre en légère augmentation par rapport à la semaine dernière.

En réanimation, la pression est toujours intense. A la base, dans les HCL, il y a 139 lits de "réa" pour toutes les pathologiques. Ce mardi, 277 lits de réa sont "armés" dans les HCL, grâce à la réorganisation de nombreux services et à la déprogrammation d'opérations non urgentes. Et sur ces 277 lits, 91,3 % sont occupés. Ce qui est considérable. "On estime qu'on peut aller jusqu'à 290 lits. C'est le maximum de nos capacités dans les HCL pour les lits de réanimation", nous confiait, mardi dernier, le directeur des HCL, Raymond Le Moign (lire l'interview ici)

67,2 % des patients en réanimation ont le covid à Lyon

Il faut aussi rappeler que tous les jours, des patients des HCL sont transférés vers d'autres régions pour libérer des lits à Lyon et ainsi accueillir de nouveaux malades. La pression serait encore plus considérable à Lyon sinon.

Les patients covid-19 représentent les deux tiers des patients en réanimation à Lyon. 67,2 % des patients présents en réanimation sont covid-19.

