Coronavirus à Lyon : la pression hospitalière poursuit sa très lente baisse (graphique)

Le nombre de malades hospitalisés dans les services classiques et en réanimation décroît très lentement en Auvergne-Rhône-Alpes depuis début décembre.

Depuis un mois, le nombre de malades du Covid-19 pris en charge dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est installé sur un plateau et ne baisse que très lentement. Le 8 décembre 2020, on comptait 4919 patients Covid+ hospitalisés, puis 4290 le 18 décembre, 4153 le 25, et enfin 4083 aujourd'hui. La pression est donc toujours très importante et mobilise fortement les hôpitaux et soignants de la région. Pour rappel, 3055 malades ont été pris en charge dans la région au plus fort de la 1re vague.

Du côté des services de réanimation, la baisse est aussi très lente et progressive. 866 malades de ce coronavirus étaient soignés dans les services de soins intensifs lors du pic de cette deuxième vague. Ils étaient 525 le 8 décembre, 423 le 25 et ne sont plus que 374 aujourd'hui.

Enfin, ce virus continue de tuer dans la région. 7016 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 dans les hôpitaux depuis le début de la crise sanitaire, dont 52 rien que durant la journée d'hier.