Coronavirus à Lyon : La Poste repasse à 4 jours pour les tournées

Si les facteurs livrent actuellement le courrier et les colis les mercredis, jeudis et vendredis durant cette période de confinement, La Poste annonce qu'elle va procéder à des adaptations dès la semaine prochaine.

Durant cette période de confinement pour cause de coronavirus COVID-19, La Poste avait adapté son service et les facteurs livraient les courriers et colis les mercredis, jeudis et vendredis.

Dès le 6 avril, 3 000 personnes supplémentaires vont venir renforcer les effectifs, pour procéder à de nouvelles adaptations des tournées, tout en conservant les règles sanitaires.

Selon La Poste, cela permettre :

"-de distribuer aux abonnés de la presse quotidienne une journée supplémentaire, le lundi ou le mardi, dès le 6 avril 2020, et progressivement d’assurer cette distribution les lundis et les mardis

-de progressivement distribuer 4 jours par semaine les Colis et le Courrier".