Coronavirus à Lyon : la France se déconfine, finis les fameux 10km ce lundi

Ce lundi 3 mai, une première étape dans l'allègement des restrictions sanitaires. Enfin, les Lyonnais peuvent aller à plus de 10km en journée. Attention, le couvre-feu reste en vigueur à partir de 19h le soir.

Finis, enfin, les 10km en journée. Plus besoin d'attestation en journée à partir de ce lundi 3 mai. Les restrictions de circulation seront levées et il sera à nouveau possible de circuler sur l'ensemble du territoire, sans attestation. Elles seront en revanche nécessaires pour les déplacements nocturnes, puisque le couvre-feu sera maintenu à 19h.

Ensuite, le calendrier de déconfinement s'établit ainsi :

le 19 mai : le couvre-feu passe de 19h à 21h sur l'ensemble du territoire français

sur l'ensemble du territoire français le 19 mai : réouverture des commerces, des terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées

Au 19 mai, les tables en terrasse seront limitées à 6 personnes, alors que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur.

"Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables : notre convivialité, notre culture, le sport", insiste le Président de la République.