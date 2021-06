Coronavirus : à Lyon, la circulation du virus baisse encore, le point ce vendredi (graphique)

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 7 juin, le taux d'incidence est de 71 (les données prennent donc en compte la période entre le mardi 1er juin et le lundi 7 juin juin). Le 4 avril, au plus fort de la 3e vague dans le département, le taux d'incidence était encore de 504 dans le département du Rhône. La baisse est claire, et très nette, depuis deux mois. C'est simple, il n'y avait pas eu aussi peu de nouveaux cas dans le département du Rhône depuis la fin du mois d'août (voir le graphique ci-dessous).

Il n'y avait jamais eu aussi peu de cas positifs à Lyon depuis le mois d'août

Le taux d'incidence, dans le Rhône :

4 avril : 504

21 avril : 355

4 mai : 223

21 mai : 155

3 juin : 87

5 juin : 79

7 juin : 71

Par classe d'âge, toujours dans le Rhône, où on voit clairement un "effet vaccin" chez les plus âgés, les plus vaccinés (chiffres au 7 juin) :

Moyenne : 71



10-19 ans : 87



20-29 ans : 105

30-39 ans : 99

40-49 ans : 82

50-59 ans : 69

60-69 ans : 30

70-79 ans : 27

80-90 ans : 20

+90 ans : 26

