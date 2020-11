Coronavirus à Lyon : l'appli TousAntiCovid obligatoire pour la réouverture des restaurants ?

C'est en tout cas ce que suggère Jean-François Delfraissy, l'infectiologue président du conseil scientifique qui évoque une réouverture pour “début 2021”.

Les commerçants, restaurateurs, patrons de bars, de boîtes de nuit, indépendants, hôteliers, manifestent à Lyon depuis le reconfinement pour pouvoir rouvrir leurs établissements. Si une nouvelle mobilisation est annoncée pour le 23 novembre prochain, selon le journal Le Point, malgré un possible déconfinement le 1er décembre prochain, les bars, restaurants et cafés ne devraient pouvoir rouvrir leurs portes que d'ici le 15 janvier, voire le 1er février 2021.

Une réouverture qui pourrait d'ailleurs être conditionnée au téléchargement de l'application TousAntiCovid et son dispositif de traçage pour déterminer les cas contacts. C'est en tout cas ce qu'a suggéré Jean-François Delfraissy, l'infectiologue président du conseil scientifique dans une interview donnée ce vendredi au journal Le Monde. “Le conseil scientifique recommande d’utiliser plus largement cette application. On peut aussi imaginer que certains lieux soient accessibles à condition de l’avoir activée. La réouverture, par exemple, d’endroits comme les restaurants début 2021 pourrait être accompagnée par cet outil numérique”, a-t-il déclaré.

Lors de la mise en place du couvre-feu à Lyon avant le reconfinement de cet automne, les établissements avaient déjà reçu l'obligation de demander à leurs clients d'indiquer leurs coordonnées en cas de signalement d'un cluster au sein de leur établissement pour retrouver les personnes qui l'ont fréquenté.