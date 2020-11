Coronavirus à Lyon : les bars et restaurants fermés pour les fêtes ?

C'est ce que prévoirait le gouvernement qui pourrait envisager une réouverture pour le début de l'année 2021.

Les professionnels de la restauration manifestent partout en France, et à Lyon (lire ici), contre les mesures de fermeture de leurs établissements. Malheureusement, une réouverture d'ici la fin de l'année 2020 de leurs commerces ne semble pas dans les plans du gouvernement. En effet, selon une information du journal Le Point, malgré un possible déconfinement le 1er décembre prochain, les bars, restaurants et cafés ne devraient pouvoir rouvrir leurs portes que d'ici le 15 janvier, voire le 1er février 2021. Exit donc les fêtes de fin d'année pour l'ensemble du secteur.

Après une fermeture au printemps dernier lors de la première vague, les professionnels de l'hôtellerie-restauration de la région lyonnaise ont été particulièrement impactés depuis fin septembre. Avant la fermeture totale, leurs établissements avaient été obligés de baisser le rideau à partir de 22h pour enrayer la progression de l'épidémie. “Mille établissements vont déposer le bilan parce qu'après le premier confinement, ils ne vont pas résister à cette nouvelle décision. Le chômage partiel marche un temps, mais à un moment donné, il faut bien payer nos charges”, s'inquiétait à l’époque Laurent Duc, le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).