Coronavirus : à Lyon, nouvelle manifestation lundi des commerçants et des indépendants

Manifestation des indépendants, commerçants et restaurateurs à Lyon, le 16 novembre 2020 (Photo par JEFF PACHOUD / AFP)

Plus de 1000 personnes, commerçants, restaurateurs, patrons de bars, de boîtes de nuit, indépendants, hôteliers, ont manifesté lundi dans les rues de Lyon au cri de "laissez-nous travailler". Une nouvelle manifestation est prévue le lundi 23 novembre à Lyon.

Ils réclament notamment la prise en charge des pertes d'exploitation et la substitution de l'Etat pour régler les loyers des bailleurs privés. Et ils veulent, également, bien sûr, pouvoir rouvrir au plus vite.

Une nouvelle manifestation est prévue, à Lyon, ce lundi 23 novembre. Avec un départ à 15h de la célèbre place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Vers une réouverture des commerces le 27 ou le 28 novembre ?

Quand vont-ils pouvoir rouvrir ? La réouverture des commerces le vendredi 27 novembre ou le samedi 28 novembre est en discussions actuellement. Elle est sur la table. Emmanuel Macron devrait annoncer les nouvelles décisions en début de semaine prochaine.

Pour les bars et les restaurants, en revanche, il faudra attendre un peu plus.