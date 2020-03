Coronavirus à Lyon : jouez avec le Planetarium de Vaulx pendant le confinement

Une énigme quotidienne sur l'univers va être proposée par le Planetarium de Vaulx-en-Velin durant la période de confinement.

Fermé au public en raison de la crise du coronavirus et des mesures de confinement mises en place, le Planetarium de Vaulx-en-Velin propose de continuer de découvrir les mystères de l'univers avec un jeu quotidien posté sur ses réseaux sociaux. “En cette période particulière, le Planétarium vous propose de continuer à découvrir & partager notre passion pour le ciel de manière ludique. Chaque matin, entre 9h et 10h, une petite énigme sera postée dans ce fil”, a-t-il déclaré sur Twitter. La réponse sera donnée le jour même en fin d'après-midi. Faites remuer vos méninges en commentant les publications pour proposer vos réponses.

Sur sa page Facebook, la Planétarium a par ailleurs posté une vidéo du spationaute Thomas Pasquet donnant ses conseils pour le confinement. Et pour cause, ce dernier sait se quoi il parle après avoir séjourné dans la station spatiale internationale entre novembre 2016 et juin 2017.