Coronavirus à Lyon : Jazz à Vienne annulé et reporté à 2021

La 40e édition du festival Jazz à Vienne sera reportée à 2021 suite aux annonces du président de la République sur le déconfinement.

La direction du festival Jazz à Vienne vient d'annonce l'annulation de l'édition 2020 et son report à l'année prochaine.

“Toute l’équipe du festival a espéré et imaginé jusqu’au dernier moment les scénarios et solutions possibles pour que le festival puisse avoir lieu. Malheureusement, c’est avec beaucoup d’émotion, mais avec conscience et responsabilité que nous vous informons du report à l’été 2021 de notre 40e édition qui devait se tenir du 25 juin au 11 juillet prochain. Cette décision fait suite à l’annonce du Président de la République Emmanuel Macron lundi 13 avril interdisant la tenue de grands événements tels que les festivals avant mi-juillet”, a déclaré la direction du festival sur sa page Facebook.

Et d'ajouter : “le report de cette 40e édition met en grande difficulté tous les acteurs liés à cette formidable aventure humaine qu’est le festival Jazz à Vienne : plus de 1 000 artistes et des centaines de prestataires, fournisseurs, intermittents, saisonniers… Au total, ce sont plus de 400 personnes qui travaillent chaque jour pendant la quinzaine du festival pour son bon déroulement. Tout cet écosystème œuvrant autour du festival et plus largement autour du secteur culturel et événementiel va être profondément bouleversé. Nous souhaitons leur témoigner notre soutien le plus sincère”.

Désormais, la 40e édition aura donc lieu en 2021, pour les 40 ans du festival. Concernant la billetterie les différentes démarches à suivre pour les détenteurs de billets (Pass, Pack trio, Jazz ticket, billets individuels) seront communiquées très prochainement.