Coronavirus à Lyon : Haute-Savoie, Loire, Isère... Où le virus circule encore le plus dans la région ?

La 2e vague de l'épidémie de coronavirus est très forte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est LA région de France la plus touchée. Actuellement, où le virus circule le plus dans les 12 départements ?

Des patients de la région ont dû être transférés vers d'autres régions au mois de novembre pour permettre d'accueillir tout le monde en réanimation. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été, et continue d'être, très touchée par cette 2e vague de l'épidémie.

Depuis quelques jours, la pression baisse quelque peu à l'hôpital et surtout, les contaminations sont moins nombreuses. Les cas positifs sont en forte baisse et cela va faire fortement baisser la pression hospitalière dans les jours à venir.

Les deux Savoie, toujours les plus touchées

Mais où le virus circule encore le plus dans la région ? Le taux d'incidence permet de mesurer le degré de circulation du virus sur un territoire à un instant t. Il détermine le nombre de personnes positives sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Dans la région, le département de la Haute-Savoie est toujours le plus touché.

En détails, d'après les dernières données de Santé Publique France :

Haute-Savoie : taux d'incidence de 227

Savoie : 179

Loire : 171

Isère : 167

Ain : 159

Haute-Loire : 150

Rhône : 148

Allier : 146

Drôme : 126

Ardèche : 121

Cantal : 95

Puy-de-Dôme : 94

La moyenne nationale est de 96.

A titre de comparaison, au plus fort de l'épidémie dans la région, le taux d'incidence était début novembre dans la Loire de 1200 et dans le Rhône de 900. Ce taux, entre 94 et 227 dans la région, reste toutefois largement supérieur au seuil d'alerte fixé à 50.

